Exclusief voor abonnees Goffin naar halve finale in Montpellier 08 februari 2020

00u00 0

David Goffin schaarde zich in Montpellier bij de laatste vier. Het nummer tien van de wereld klopte zijn Franse kameraad Pierre-Hugues Herbert (ATP 67) in twee sets: 4-6 en 6-7 (5/7). Na een matchbegin waarin het breaks regende, sloeg de 29-jarige Luikenaar bij 2-2 een eerste kloofje. Na secuur serveren, pakte Goffin vervolgens de eerste set. In de tweede set bood Herbert meer weerwerk. De Fransman ging naar 1-3, onze Belgische nummer één herstelde met een 4-4 opnieuw het evenwicht. Een tiebreak volgde, daarin verzilverde Goffin zijn tweede matchpunt. In de halve finale speelt hij vandaag tegen Vasek Pospisil (ATP 132). Goffin ontmoette de 29-jarige Canadese reus één keer eerder. Zeven jaar geleden trok Goffin in Cincinnati na een stevige driesetter aan het langste eind. Een eventuele finale volgt zondag. (GVS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis