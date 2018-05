Goffin mist kwartfinale in Madrid 11 mei 2018

Niet het resultaat en de match die David Goffin (ATP 10) voor ogen had gisteren in Madrid. De Luikenaar verloor in de derde ronde van de Mutua Open van Kyle Edmund (ATP 22). Goffin ergerde zich aan de moeilijke omstandigheden op de baan Arantxa Sanchez van de Caja Magica, waar de zon juist de helft van het hele veld in schaduw dompelde. Geen sinecure voor onze landgenoot, die maar net hersteld is van een oogblessure en dus mogelijk nog wat meer last ondervond van het lichtverschil. Edmund is bovendien niet de eerste de beste, de 23-jarige Brit won in de vorige ronde in drie sets van Djokovic en kan dus wel uit de voeten op gravel. Edmund sloeg gisteren maar negen unforced errors en won 25 van de 29 punten op zijn eerste service, straffe cijfers. Goffin kon uiteindelijk maar twee breakpunten afdwingen en wist die ook niet te verzilveren. Een klein beetje een domper voor onze landgenoot, daar hij met een kwartfinale in Monte Carlo en een halve finale in Barcelona helemaal op de juiste weg leek te zitten na zijn terugkeer van die oogblessure. Tegen Edmund had Goffin in de finale van de Davis Cup 2015 in Gent nog gewonnen, ook al was het toen al in vijf sets waarbij hij de eerste twee sets aan de Brit moest laten. Goffin kan zich nu concentreren op het toernooi van Rome, dat maandag van start gaat.

