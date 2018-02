Goffin mikt op herhaling van vorige editie 17 februari 2018

00u00 0

Net een jaar geleden klopte David Goffin (ATP 7) Grigir Dimitrov (ATP 5) in de kwartfinale van het ATP 500-toernooi van Rotterdam. De enige overwinning van onze landgenoot op zijn Bulgaarse generatiegenoot in vijf duels waarbij hun laatste wedstrijd, de finale van de Masters enkele maanden terug, uitdraaide op een hoogstaande driesetter. Goffin kon gisteren alvast zijn energie opsparen, daar een zieke Tomas Berdych (ATP 17) op het laatste ogenblik verstek gaf voor de kwartfinale. "Het is een zege, hé, en ik ga niet ontkennen dat een halve finale op een ATP-toernooi altijd plezier doet", zei Goffin. "Tegen Dimitrov gaat het moeilijk worden, maar de omstandigheden hier liggen me wel, dat heb ik vorig jaar al getoond. Ik zit dicht bij mijn beste tennis." (FDW)

