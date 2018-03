Goffin "Miami is een belangrijke test voor mijn oog" 16 maart 2018

David Goffin is op het vliegtuig richting Florida gestapt. "Blij dat ik naar Miami kan om de Miami Open te spelen", schreef de Luikenaar op Instagram. "Dit wordt een belangrijke test om te zien of mijn oog oké is en alles in orde komt voor de rest van het seizoen." Op 17 februari kreeg Goffin in de halve finale van Rotterdam een bal in zijn oog, sindsdien moest hij afzeggen voor de toernooien van Marseille en Indian Wells, terwijl hij ook al de Davis Cupontmoeting met de VS (begin april) uit zijn agenda heeft geschrapt om zijn oog te laten nakijken bij zijn dokter. Goffin is reekshoofd op Key Biscane en begint vermoedelijk pas eind volgende week aan het ATP 1000-toernooi. (FDW)