Goffin meteen out in Marseille 21 februari 2020

00u00 0

Tennis

Een week nadat hij in Rotterdam in de tweede ronde was gesneuveld tegen de Italiaanse belofte Jannik Sinner ging David Goffin (ATP 10) er gisteren in Marseille in zijn eerste wedstrijd uit tegen Igor Gerasimov (ATP 72), een 27-jarige Wit-Rus die de kwalificaties overleefde. Goffin was als derde reekshoofd in Marseille in de eerste ronde vrij en schoot gisteren laat op de avond wel het best uit de startblokken. Bij 1-1 in de eerste set ging hij door de opslag van de Wit-Rus. Bij 4-2 voor onze landgenoot brak Gerasimov op zijn beurt de opslag van Goffin. De Luikenaar was meteen het noorden kwijt en verloor zeven games op rij: van 4-2 ging het naar 4-6, 0-3. Gerasimov sloeg bij 5-3 nog een dubbele fout op matchpunt, maar uiteindelijk mocht hij na anderhalf uur toch juichen: 6-4, 7-6 (5). Een magere troost: maandag behoudt Goffin zijn tiende plaats op de wereldranglijst. (WWT)

