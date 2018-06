Goffin meteen onderuit op Queen's 20 juni 2018

Meteen einde verhaal voor David Goffin (ATP 9) op Queen's. Het werd 3-6, 7-6, 3-6 tegen Feliciano Lopez (ATP 37), grasspecialist en titelverdediger in Engeland. Goffin klaagde over de gladheid van de baan - "Dit is een schaatsbaan", riep hij - en gooide in set 3 zijn racket misnoegd op de grond. Door deze nederlaag moet Goffin nu met enkel een paar zeges op gepensioneerde spelers op het demonstratietoernooitje van Deauville in de bagage naar Wimbledon - dat van start gaat op 2 juli. (FDW)