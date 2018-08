Goffin mag naar Rod Laver Cup 14 augustus 2018

Met een eerste ronde tegen Stefanos Tsitsipas, verliezend finalist tegen Rafael Nadal op de Rogers Cup in Toronto afgelopen zondag en kersvers lid van de top vijftien, lootte David Goffin (ATP 11) niet gunstig op het toernooi van Cincinnati. De Luikenaar heeft wel iets om naar uit te kijken. Gisteren werd bekendgemaakt dat hij samen met Grigor Dimitrov en Alexander Zverev mag uitkomen voor Team Europe in de Rod Laver Cup. Ook Novak Djokovic en Roger Federer maken deel uit van deze ploeg, die gecoacht wordt door Björn Borg. Van 21 tot 23 september nemen ze het in Chicago op tegen het Team World (Del Potro, Anderson, Isner, Schwartzman en Kyrgios) van John McEnroe. Het concept van dit demonstratietoernooi is gebaseerd op de Ryder Cup in het golf en de spelers worden flink vergoed voor hun aanwezigheid. Enkele dagen na Chicago begint Goffin aan zijn Aziatische tournee in het Chinese Shenzhen, waar hij zijn titel verdedigt. (FDW)

