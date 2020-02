Exclusief voor abonnees Goffin laat finale liggen in Montpellier 10 februari 2020

Geen veertiende ATP-finale voor David Goffin (ATP 10) op de Open Sud de France in Montpellier. Zaterdag ging hij in de halve finale nipt onderuit (3-6, 6-1, 5-7) tegen Vasek Pospisil (ATP 132). De 29-jarige Canadees is beter dan zijn ranking doet uitschijnen, de voormalige nummer 25 van de wereld is immers op de weg terug na een resem blessures. Maar toch had Goffin eigenlijk altijd de eindstrijd moeten halen op het ATP 250-toernooi. Bij 5-4 in de derde set mocht hij voor de match serveren, maar hij kon het niet afmaken. "Ik had een beetje geluk", gaf Pospisil na afloop toe. "We speelden allebei op een hoog niveau, maar ik was toch wat fortuinlijk."

