Goffin krijgt Trofee voor Sportverdienste 30 januari 2018

David Goffin mocht gisteren in het Brusselse stadhuis de Trofee voor Sportverdienste in ontvangst nemen. Prinses Astrid zette Goffin in de bloemetjes. De Luikse tennisser kan op een boeren-jaar terugblikken. Hij sloot 2017 af als nummer 7 op de wereldranglijst en schopte het in de ATP Finals in Londen tot in de finale. Met het Belgische team strandde hij in de finale van de Davis Cup. Goffin volgt op de erelijst van de prijs die elke sporter of ploeg maar één keer kan krijgen Nafi Thiam op. (SJH)

