Goffin krijgt klop van de Hamer 16 juni 2020

Ook de tweede wedstrijd van David Goffin (ATP 10) op de Ultimate Tennis Showdown in Nice ging verloren. Matteo Berrettini (ATP 8) had na vier 'quarters' een 3-1-voorsprong. Vooral het verlies in het eerste kwart was pijnlijk voor Goffin, die bij een 12-12-stand een dubbele fout sloeg. Goffin doet daarmee na zijn nederlaag op zondag tegen Richard Gasquet (2-3) geen goede zaak om deel uit te maken van de kwartfinalisten. (FDW)