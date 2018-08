Goffin klopt nr. 6 en speelt zelfde dag nog kwartfinale 18 augustus 2018

David Goffin (ATP 11) deed zichzelf en de Belgische fans veel plezier door in de achtste finale van het ATP 1000-toernooi in Cincinnati met 6-2, 6-4 te winnen van Kevin Anderson (ATP 6). De 32-jarige Zuid-Afrikaan is bezig aan een bewonderenswaardig seizoen met onder meer een finale op Wimbledon. Daarvoor hanteert hij een beproefd recept: een staalharde opslag - Anderson is 2m03 - gevolgd door een even groot bombardement aan basislagen. Maar Goffin beantwoordde dat allemaal met een koekje van eigen deeg. Hij zat aan 76% eerste opslagen en won 86% van de punten op die eerste service. Sterk werk. Hij moest bovendien geen enkel breakpunt toestaan.

