Goffin klaar voor het echte werk 18 juni 2018

David Goffin stapte gisteren met een goed gevoel op de Eurostar richting Londen, waar hij deze week op het toernooi van Queen's aan het echte werk begint richting Wimbledon. In het weekend schreef de Luikenaar het demonstratietoernooitje van het Normandische Deauville op zijn naam na finalewinst (4-6, 6-4, 7-6) op ex-speler én toernooidirecteur Michael Llodra (38). In de halve finale had Goffin de 32-jarige Romain Jouan (ATP 1257) met 6-4, 6-3 geklopt. "Het was fijn om op mijn gemak aan het grasseizoen te beginnen", zei Goffin na de finale. "Zo kan ik het gras opnieuw gewoon worden en enkele andere slagen uitproberen. Op gras moet je immers lager zitten en de bewegingen zijn helemaal anders."

