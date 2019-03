Goffin & Johansson: start in mineur 11 maart 2019

De eerste officiële wedstrijd van David Goffin (ATP 21) onder nieuwe trainer Thomas Johansson is op een sisser afgelopen. In de tweede ronde van Indian Wells verloor de Luikenaar, 20ste reekshoofd, met 3-6, 3-6 van Filip Krajinovic (ATP 113). Nochtans kon het niet anders dan dat onze landgenoot op voorhand goed gebriefd was door zijn Zweedse coach. Johansson mocht het begin dit jaar even proberen met de Serviër en zat zelfs in de spelersbox toen Krajinovic in Montpellier met 6-4, 6-4 won van Goffin. Gisteren kwam de beste Belg zelfs niet aan dat aantal games, ondanks een vroege break voorsprong in de tweede set. Het was vooral de service - zes dubbele fouten - en weer een gebrek aan vertrouwen die Goffin de das omdeden. "Ja, het is hard", gaf Goffin toe. "Maar er gaat ooit een match voor de ommekeer zorgen. Ik mag nu dus niet verslappen, want het moet snel gebeuren. Mijn tennis is er, ik mag niet berusten." Goffin zal nu vermoedelijk snel de steven richting Miami wenden. (FDW)

