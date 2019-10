Exclusief voor abonnees Goffin jaagt op olympische droom 15 oktober 2019

Het valt niet te ontkennen: David Goffin en Azië is een geslaagde combinatie. Zeker in het Ariake Tennis Park van Tokio, waar volgend jaar het olympisch tennistornooi zal plaatsvinden, gedijt onze landgenoot uitstekend. Twaalf overwinningen en twee nederlagen op drie deelnames, zoiets doet dromen. "Ik hou van de toernooien ginds", bevestigde Goffin. "De omstandigheden liggen mijn tennis wel. Nu, het olympisch toernooi zal niet eenvoudig worden. Er zijn maar drie medailles en je hebt al de 'Big 3' (Djokovic, Nadal en Federer) die moeilijk te kloppen zijn, plus nog al de rest. Er blijft dus niet veel over. Maar je moet er altijd in geloven, want het is uiteindelijk toch een plek waar ik me echt goed voel." (FDW)

