Goffin in Shanghai met Masters en top 10 in vizier 08 oktober 2019

Vandaag start David Goffin (ATP 14) op de Rolex Shanghai Masters met een eerste ronde tegen Richard Gasquet (ATP 52). Tegen de 33-jarige Fransman speelde onze landgenoot drie keer eerder, twee keer trok Goffin aan het langste eind. Het Chinese ATP 1.000-toernooi is voor de Luikenaar erg belangrijk in de race naar de Masters in Londen. Voorlopig staat hij op amper 20 punten van de achtste plaats, maar er zijn nog tal van kandidaten die in zijn nek hijgen. Mogelijk zal de beslissing pas op het laatste toernooi in Paris-Bercy vallen. Goffin weet dus waarvoor hij speelt en heeft bovendien nog een andere bonus in het vizier. Momenteel staat hij op de officiële ATP-ranking op de veertiende plek op amper 295 punten van nummer tien, Roberto Bautista Agut: geen onoverkomelijke kloof. (FDW)

