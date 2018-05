Goffin in kraker tegen Del Potro 17 mei 2018

David Goffin (ATP 10) speelt vandaag zijn derde ronde op de Internazionale BNL d'Italia tegen Juan Martin Del Potro (ATP 6). De Luikenaar kon gisteren op het Foro Italico toch een uurtje trainen nadat hij dinsdagavond in zijn wedstrijd tegen Cecchinato een serieuze fysieke dip moest te boven komen en de dokter op de baan liet komen. Het wordt het derde duel tussen Goffin en de 1m98 grote Del Potro. Eén-één is de tussenstand, maar dit wordt hun eerste ontmoeting op gravel. Een flinke test voor Goffin daar de 29-jarige Argentijn aan een indrukwekkende comeback bezig is en eerder dit jaar de titel pakte in Acapulco en Indian Wells. Onze landgenoot, die zich gisteren ook terugtrok uit het toernooi van Genève (volgende week) omdat hij voldoende gravelmatchritme heeft, kan bij winst naar plaats negen op de wereldranglijst doorschuiven. (FDW)

