Goffin in Davis Cupselectie 24 januari 2018

00u00 0

Kapitein Johan Van Herk mag opgelucht ademhalen. Hij kon David Goffin (ATP 7) bij zijn selectie voegen voor de eerste ronde van de Davis Cup tegen Hongarije eind volgende week in Luik. Bij afwezigheid van de geblesseerde Steve Darcis wordt de rest van het team gevormd door Ruben Bemelmans (ATP 117), Joris De Loore (ATP 314) en Julien Cagnina (ATP 264). Voor die laatste is het zijn allereerste selectie. Arthur De Greef (ATP 189) en Kimmer Coppejans (ATP 277) hadden te kennen gegeven dat ze niet beschikbaar waren voor deze eerste wedstrijd na de finale in Frankrijk eind november vorig jaar. Hongarije is er pas voor het eerst sinds 1996 weer bij in de wereldgroep van de Davis Cup, maar zal aangevoerd worden door Marton Fusovics (ATP 80), die op de Australian Open nog de vierde ronde haalde. (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN