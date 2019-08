Exclusief voor abonnees Goffin in Cincinnati wel tegen Nadal? 12 augustus 2019

00u00 0

Tennis

David Goffin (ATP 18) speelt in Cincinnati tegen Taylor Fritz (ATP 25), terwijl Elise Mertens (WTA 21) het opneemt tegen de 17-jarige Catherine McNally (WTA 124). Vorige week miste Goffin in Montreal, door in de eerste ronde onderuit te gaan tegen Guido Pella, de kans om in de derde ronde tegen Rafael Nadal (ATP 2) uit te komen. Deze week in Cincinnati staat hij opnieuw voor zo'n uitdaging. Zeges in de eerste ronde tegen Fritz en in de tweede ronde tegen opnieuw Pella of een kwalificatiespeler zouden hem tegenover Nadal zetten. Goffin is na twee nederlagen in evenveel toernooien op zoek is naar vertrouwen, matchritme en zijn beste tennis. De Western & Southern Open in Cincinnati geldt daarbij als zijn laatste voorbereiding op de US Open. Elise Mertens (23) heeft een kwartfinale te verdedigen en krijgt met wildcard Catherine McNally een stevige brok jong geweld voorgeschoteld. Bij winst wacht het zevende reekshoofd Svitolina (WTA 7). (FDW)

