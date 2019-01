Goffin houdt broertjes Djokovic uit finale 04 januari 2019

David Goffin heeft met Pierre-Hugues Herbert in Doha de finale van het dubbeltoernooi bereikt. Gisteren versloeg de Frans-Belgische tandem in de halve finale Novak en Marko Djokovic met 6-1, 3-6, (15-13). In die derde set (een supertiebreak) moesten Goffin en Herbert drie matchpunten wegwerken. Pech voor de broertjes Djokovic, zij wonnen in vijf eerdere pogingen geen enkele wedstrijd samen, maar stonden in Qatar op een zucht van een eerste finale. Die is nu dus weggelegd voor Goffin en Herbert die tegen de Nederlanders Haase-Middelkoop uitkomen. (FDW)