Exclusief voor abonnees Goffin geraakt niet voorbij Italiaanse toptiener 14 februari 2020

Ondanks een break voorsprong in elke set heeft David Goffin (ATP 10) gisteren in de tweede ronde van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam zijn meerdere moeten erkennen (6-7, 5-7) in Jannik Sinner (ATP 79). De 18-jarige Italiaan is dé sensatie op het mannencircuit en boekte in Ahoy zijn eerste kwartfinale op een ATP 500-toernooi én zijn eerste zege op een toptienspeler. "Het is geweldig om van David te kunnen winnen", zei Sinner, die de eerste set pas bij zijn vijfde setpunt kon afmaken. "We kennen elkaar heel goed omdat we geregeld met elkaar trainen." Voor Goffin was deze nederlaag toch weer een kleine opdoffer. Volgende week probeert hij het opnieuw in Marseille. (FDW)