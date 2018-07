Goffin en Mertens op zoek naar punten en vorm ATP Washington en WTA SAN JOSE 30 juli 2018

00u00 0

Na een tegenvallend grasseizoen - zowel op Queen's als op Wimbledon verloor hij in de eerste ronde - begint David Goffin (ATP 11) vanaf vandaag aan de voorbereiding van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Goffin is de enige speler uit de top 22 van de wereld, die in de aanloop naar de US Open vier toernooien op zijn programma heeft staan. Deze week start onze landgenoot - hij heeft tot aan de US Open bitter weinig punten te verdedigen - in Washington. Daarna volgen Toronto, Cincinnati en Winston-Salem. Goffin begint in Washington als derde reekshoofd. In de eerste ronde is Goffin vrij, daarna volgt een duel tegen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 79) of kwalificatiespeler Mitchell Krueger. Bij winst gaat het wellicht verder tegen de 20-jarige Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 42) en in kwartfinale wacht mogelijk een fel duel tegen de Australiër Nick Kyrgios (ATP 18).

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN