Goffin en Mertens afgelopen nacht in actie

25 januari 2020

David Goffin (ATP 11) speelde afgelopen nacht zijn derde ronde tegen Andrey Rublev (ATP 16). En dat zou hoogstwaarschijnlijk geen lachertje worden. Niet alleen omdat Goffin nog moest zien of hij voldoende hersteld zou zijn van de geblokkeerde rug die hij donderdag had opgelopen in zijn tweede ronde, maar ook omdat de 22-jarige Rus aan een indrukwekkende opmars bezig is en dit jaar nog geen match verloren had. Elise Mertens (WTA 17) zal het in haar derde ronde ook niet onder de markt gehad hebben tegen de achttienjarige Cici Bellis (WTA 600). Goffin mikte op een vierde ronde tegen zevende reekshoofd Sascha Zverev (ATP 7), als die tenminste voorbij Fernando Verdasco (ATP 51) raakte, terwijl Mertens waarschijnlijk graag wilde uitkomen tegen Simona Halep (WTA 3), als die Yulia Putintseva (WTA 38) kon opzijzetten. (FDW)

