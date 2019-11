Exclusief voor abonnees Goffin eindigt jaar op elfde plaats 02 november 2019

David Goffin zal het jaar afsluiten op de elfde plaats van de wereldranglijst. Dat is een sterke prestatie gezien hij 2019 startte als nummer 22 en halfweg zelfs was teruggezakt tot de 33ste plaats. De Luikenaar staat op een 200-tal punten van de top tien en dus is de kans groot dat hij begin volgend jaar - Goffin heeft weinig te verdedigen omdat hij dit jaar zeer matig van start ging na zijn elleboogproblemen en zijn coachwissel - voor een tweede keer in zijn carrière daarin een plekje kan afdwingen. Matteo Berrettini werd trouwens de achtste en laatste deelnemer van de ATP Finals (11 november) nadat Gaël Monfils gisteren zijn laatste kans op een tweede deelname aan de Masters verknalde met een 2-6, 2-6-nederlaag in de kwartfinale van Paris-Bercy tegen Denis Shapovalov. Berrettini krijgt een plaatsje in de O2 Arena van Londen naast Djokovic, Nadal, Federer, Zverev, Thiem, Medvedev en Tsitsipas. (FDW)

