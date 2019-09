Exclusief voor abonnees Goffin eerste reekshoofd in Metz 16 september 2019

Tennis

David Goffin (ATP 14) start het slotdeel van zijn seizoen op het ATP 250-toernooi van Metz, waar hij het eerste reekshoofd is. De Luikenaar wacht er op de winnaar van het duel tussen Pablo Carreno Busta (ATP 62) en een qualifier. Tegen de Spaanse ex-toptienspeler won Goffin twee weken geleden nog in de derde ronde van de US Open. Steve Darcis (ATP 178) speelt vandaag al zijn eerste ronde tegen Fernando Verdasco (ATP 35). (FDW)