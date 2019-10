Exclusief voor abonnees Goffin doet slechte zaak 12 oktober 2019

Door de zeges van Sascha Zverev - hij won met 6-3, 6-7, 6-3 van Roger Federer - en Matteo Berrettini - hij versloeg Thiem met 7-6, 6-4 - gisteren in de kwartfinales van Shanghai loopt David Goffin een duidelijke achterstand op in de race naar de Masters in Londen. De Luikenaar vertoeft op 220 ATP-punten van de achtste plaats en het laatste ticket voor de ATP Finals. (FDW)