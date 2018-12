Goffin doet mee in Rotterdam 14 december 2018

Ondanks zijn heftig wedervaren dit jaar - in de halve finale tegen Dimitrov kreeg hij een bal in zijn oog waardoor hij enkele maanden buiten strijd was, een voorval dat hij het hele seizoen met zich meesleepte - keert David Goffin (ATP 22) volgend jaar voor de zesde keer terug naar Rotterdam om er deel te nemen aan het ABN Amro World Tennis Tournament (11 februari). Zijn deelname aan de kwalificatieronde van de Davis Cup komt daarmee wel wat meer op de helling te staan. Het zou alleszins straf zijn mocht Goffin meteen na de Australian Open afreizen naar Uberlandia om er Brazilië partij te geven om de week daarna in Montpellier aan te treden en in de weken daarna ook nog Rotterdam en Marseille aan te doen. (FDW)