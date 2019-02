Goffin derde reekshoofd in Marseille 18 februari 2019

David Goffin (ATP 23) tracht in Marseille, waar hij derde reekshoofd is, het goede gevoel van Rotterdam door te trekken. In de eerste ronde heeft de Luikenaar een bye en daarna wacht hij op Benoit Paire (ATP 58) of een kwalificatiespeler. Ook Steve Darcis, die met zijn beschermde ranking (ATP 90) op de tableau staat, speelt tegen een qualifier. Dat wordt al zeker niet Ruben Bemelmans (ATP 134). De Limburger verloor in zijn eerste plaatsingsronde met 5-7 en 4-6 van de Rus Alexey Vatutin (ATP 204)

