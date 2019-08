Exclusief voor abonnees Goffin: "Davis Cup? Ja!" 28 augustus 2019

David Goffin (ATP 15) boekte tegen Corentin Moutet (ATP 82) zijn 50ste grandslamzege, maar zonder slag of stoot ging dat niet. Zo'n openingspartij is nooit eenvoudig - vraag maar aan de uitgeschakelde Tsitsipas, Bautista Agut en Pella, reekshoofd in Goffins sectie. Goffin speelt hier in New York zijn 33ste grandslamtoernooi en, als we zijn eerste vier deelnames aan de kwalificaties buiten beschouwing laten, verloor daarbij negen keer in de eerste ronde terwijl hij maar tien keer die eerste partij in 'straight sets' kon winnen. Met Grégoire Barrère (ATP 109) moet onze landgenoot vandaag normaal makkelijk kunnen afrekenen.

