Goffin-Cilic in kwartfinale?

Gisteren werd er geloot voor de Miami Open in Key Biscane. David Goffin (ATP 9) komt er na bijna een maand zonder tennis opnieuw in actie en hij doet dat als zevende reekshoofd. Daardoor heeft de Luikenaar een 'bye' in de eerste ronde en wacht hij op de winnaar van het duel tussen Ryan Harrison (ATP 53) en João Sousa (ATP 80). Een derde ronde tegen Feliciano López (ATP 32) of eventueel een kwartfinale tegen Marin Cilic (ATP 3) zou het doel kunnen zijn. Goffin kan het gezelschap krijgen van Ruben Bemelmans (ATP 116). Hij won zijn eerste kwalificatieduel tegen João Souza (ATP 291): 7-5, 6-3.

