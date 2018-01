Goffin blijft nummer zeven 27 januari 2018

Na zijn onverwachte uitschakeling in de tweede ronde van de Australian Open tegen Julien Benneteau werd even gedacht dat David Goffin wel eens flink kon zakken op de wereldranking, vooral dan omdat hij vorig jaar nog de kwartfinale haalde in Melbourne. Uiteindelijk blijkt de schade heel goed mee te vallen en moet de Luikenaar zelfs geen enkele plaats inleveren. Maandag zal hij nog altijd op de zevende plaats van de wereldranglijst prijken. Roger Federer zal bij winst in de finale morgen tot op 155 ATP-punten van nummer één Rafael Nadal naderen, Marin Cilic wordt sowieso de nummer drie. (FDW)