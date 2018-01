Goffin afgelopen nacht in actie 00u00 0

David Goffin (ATP 7) speelde afgelopen nacht zijn eerste ronde op de Australian Open tegen de kwalificatiespeler Matthias Bachinger (ATP 182). De 30-jarige Duitser stond in 2011 even in de top 100 (ATP 85), maar won in zijn carrière nog maar twee grandslamwedstrijden. Normaliter zou hij dus geen problemen mogen opgeleverd hebben voor Goffin. (FDW)