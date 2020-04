Exclusief voor abonnees Goesting in wijn sterk gegroeid 23 april 2020

Blijkbaar paren we tijdens de coronacrisis het nuttige aan het aangename en dat resulteert in een opvallende interesse in wijn. Bij de Belgische wijnboetiek Vinetiq staat de telefoon en chatdienst dezer dagen roodgloeiend. "We krijgen plots zo'n 300 specifieke vragen per week. Dat gaat van eenvoudige aanbevelingen tot echte detailvragen over bijvoorbeeld jaargangen, variëteiten en oorsprong", luidt het. De grotere interesse is ook duidelijk te zien in de verkoop aan particulieren, die in enkele weken tijd verdubbeld is. "Vooral ook boxen met kleine flesjes zijn zeer populair. Dat wijst er voor ons ook op dat er niét massaal gedronken wordt om te drinken, maar dat er met mate wordt genoten. De Belgen zijn altijd al bon-vivants geweest, en dat blijkt nu eens te meer in tijden van lockdown." "Daarnaast is het interessant om te zien dat ongeveer de helft van alle bestellingen momenteel cadeaus zijn. Een groot deel daarvan is voor vrienden en familie bestemd. Maar we zien ook dat een aantal werkgevers bestellingen plaatst, om hun medewerkers te danken voor hun geduld en goede werk in moeilijke omstandigheden."

