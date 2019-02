Goesting genoeg, nu nog scoren open vld. 15,5% verkiezingen 2014 | 12,7% Grote Peiling 2019 23 februari 2019

Niet eens zo lang geleden was Open Vld een machopartij waar de haantjes elkaar voortdurend in de veren vlogen. Voorzitster Gwendolyn Rutten heeft rust gebracht en eensgezindheid, intern en naar buitenuit. Ze heeft haar partij vervrouwelijkt in personeel en in toon. En ze heeft de liberalen weer herkenbaar blauw gemaakt. Goesting genoeg, maar een voorzitter moet verkiezingen winnen. Anders heeft hij/zij gefaald. In 2014 tilde Maggie De Block haar partij eigenhandig uit het moeras. Laat Rutten Open Vld straks genoeg uit de verf komen? Of blijft ze steken op het bedenkelijke peil van de peilingen?

