Goedkoper naar luxehotels met bethefirst.com

De website Bethefirst.com - letterlijk vertaald: wees de eerste - signaleert recent geopende vijfsterrenhotels en boetiek-hotels over de hele wereld die een zogenaamde 'soft launch'-periode hanteren. Dat wil zeggen dat ze tijdelijk een veel lager tarief hanteren om het personeel zich te laten inwerken voor de grote drukte. Tijdens die 'soft opening' krijg je tot 40% korting op de gewone tarieven.

Op de website vind je tal van luxehotels, van het Hilton aan het Comomeer tot het Apollo Hotel in Amsterdam. Via de database zoek je naar alle nieuwe hotels per bestemming en werelddeel. (JL)