Goedkope cola uit Frankrijk kan dure grap worden 19 december 2018

Wie de grens oversteekt om er goedkope frisdrank in te slaan, riskeert bij terugkeer een gepeperde rekening. In het Radio 2-programma 'De Inspecteur' getuigde een luisteraar hoe hij samen met zijn schoonzus een grote partij cola had ingeslagen in Frankrijk, maar aan de grens werd tegengehouden en een boete van 90 euro kreeg. Binnen de Schengenzone geldt nochtans vrij verkeer van goederen. Op alcohol (110 liter bier) en tabak (800 sigaretten) gelden wel limieten, maar op frisdrank in principe niet... zolang je aankopen maar enkel voor jezelf zijn óf voor een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont. Vandaar de boete: blijkbaar werd ervan uitgegaan dat de cola (ook) voor de schoonzus was. Toen de luisteraar nadien kon aantonen dat hij haar hulp nodig had vanwege een handicap, hoefde hij niet te betalen.

