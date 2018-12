Goedkoop condoom even veilig als eentje van Durex 14 december 2018

00u00 0

Ook al is er een enorm verschil in prijs tussen de duurste en goedkoopste condooms die verkocht worden in ons land, toch zijn ze allemaal even veilig. Dat heeft het Radio 2-consumentenprogramma 'De Inspecteur' onderzocht. "Condooms die in ons land verkocht worden, dragen het CE-label. Dat garandeert dat het voldoet aan de Europese normen en regelgeving, en dat je dus zeker mag zijn dat je veilig kan vrijen. Bovendien wordt elk condoom afzonderlijk gecontroleerd", klinkt het.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN