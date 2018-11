Goedkoop bloed uit buitenland volstaat niet meer: Rode Kruis wil 20 nieuwe plasmacentra 15 november 2018

Na een sluitingsoperatie van plasmacentra het voorbije decennium bekijkt Rode Kruis Vlaanderen (RKV) nu toch waar er nieuwe centra kunnen openen. De vraag naar plasma in Vlaanderen is namelijk erg gestegen. Plasma is levensreddend voor patiënten met bloedverlies, bloedziekten of baby's met ernstige geelzucht. Het wordt ook gebruikt voor de productie van geneesmiddelen. De vloeistof wordt uit het bloed gehaald tijdens een bloedafname in een donorcentrum.

HLN