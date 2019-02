Goederenvervoerder verliest licentie voor Belgisch spoornet 20 februari 2019

Vanavond om 23.59 uur verliest Captrain haar licentie om goederen te vervoeren over het Belgische spoornet. Dat is beslist door de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS), zo bevestigt de overheidsdienst Mobiliteit. Aangezien het om een beslissing van DVIS gaat, is het mogelijk dat er sprake is van veiligheidsproblemen. Captrain was niet voor een reactie bereikbaar. Het gaat om een dochteronderneming van de Franse vervoerder SNCF Logistics. Een woordvoerder van die Franse groep stelt dat er onderhandelingen waren voor een vernieuwing van de licentie, "die blijkbaar afgesprongen zijn". Captrain zou in België 38 werknemers tellen. (ADPW/BST)