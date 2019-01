Goedele vol goesting voor galashow VTM 24 januari 2019

In het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs paradeerden de VTM-vedetten van toen en nu op de rode loper. Er werd een grote galashow ingeblikt die op 1 februari op het scherm komt. Exact 30 jaar voordien zond VTM voor het eerst uit. Goedele Liekens had er alvast zin in.

