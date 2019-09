Exclusief voor abonnees Goedele Liekens wil relatie met minderjarige leerling strafbaar maken 13 september 2019

Verbied seksuele relaties tussen leraren en minderjarige leerlingen. Daarvoor pleit kersvers Open Vld-Kamerlid Goedele Liekens. Vandaag is dat in principe toegestaan zodra de scholier 16 jaar is. Maar volgens de seksuologe en tv-figuur is er duidelijk sprake van een machtsrelatie. "Scholen kunnen het intern wel verbieden, maar een leerkracht die zijn positie misbruikt om een leerling tot seksuele handelingen te dwingen, kan nu niet gestraft worden. Directies hebben geen juridische grond om hen te sanctioneren. Door het in een wet te gieten, bescherm je niet alleen de jongeren, maar ondersteun je ook de scholen."