Goedele Liekens trekt naar Comité P na 'barbecuelek'

Kamerlid Goedele Liekens (Open Vld) gaat een klacht indienen bij politiewaakhond Comité P wegens schending van haar privacy. Afgelopen weekend legde de politie in Sint-Truiden een illegale barbecue stil bij een ex-schepen. Op de oprit troffen ze ook een wagen aan die op naam staat van Liekens, en het duurde niet lang voor enkele krantenredacties dat te weten waren gekomen. "Dat kan alleen via een lek bij de politie, want particulieren kunnen geen namen opzoeken via nummerplaten", zegt Liekens. "Ik hoop dat de burgemeester van Sint-Truiden even verontwaardigd is over het gebrek aan beroepsethiek bij haar politiekorps als over dat feestje. Ik zat thuis in mijn kot, en toch werd overal gesuggereerd dat ik daar aanwezig was." Het was de vriend van Liekens' dochter die bij de barbecue was en die met de wagen reed. "De Truiense politie maakte zich zaterdagnacht bijzonder vrolijk. Benieuwd of ze daar nu nog steeds zo vrolijk zijn", aldus nog Liekens. (DSS)

