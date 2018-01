Goedele deelt billenkoek uit in 'Temptation'-Spin-off 24 januari 2018

Dat Goedele Liekens dit jaar een online spin-off van 'Temptation Island' zal presenteren, was al bekend. In 'Goedele on Top' - enkel te bekijken via vijf.be - zal ze napraten met de meest markante kandidaat uit de aflevering van die avond. Zowel koppels als vrijgezellen klappen uit het bed. Voor het campagnebeeld ging alvast één deelnemer te biecht bij Liekens. Fabrizio - de baas van Pommeline en dit jaar één van de verleiders - liet zich de schoot van Vlaanderens meest bekende seksuologe alvast welgevallen. (ARo)

