Goede voornemens

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en voornemens. Stoppen met roken? Meer op vakantie? Gezonder eten? Meer sparen? Vaker op bezoek bij familie of vrienden? Minder dingen uitstellen? Biologische melk kopen in plaats van gewone melk? Meer bewegen? Een burn-out proberen te voorkomen? Alle anonieme accounts die we zien op Twitter gaan blocken in 2019? Of iets heel anders? Meer onderscheid proberen te maken tussen echt en fake nieuws? Politieke partijen proberen te helpen met een slogan die niet belachelijk overkomt bij de volgende verkiezingen? Politici ervan overtuigen dat ze het geld nu eens bij de rijken moeten halen? Banken aanzetten onze centen verstandig te beleggen en er geen roulette mee te spelen? Het vluchtelingenprobleem op een internationale en verstandige manier aanpakken en niet door ngo's laten runnen? Ervoor zorgen dat er bij overheidsbedrijven geen CEO's worden aangesteld die geen verstand hebben van de materie? Een zitstaking houden voor het justitiegebouw in Brussel in de hoop dat het rechtssysteem weer recht wordt? Maar aan goeie voornemens heb je niks als al de rest tegenwerkt. Toch allemaal een gezond en tevreden Nieuwjaar!

Gilbert Vangampelaere, Markegem

