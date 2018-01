Goede voornemens? 1 op 4 geeft ze deze week op 00u00 0

Meer tijd aan het gezin besteden en minder overwerken: meer dan een vijfde van de werkende Belgen maakte aan het begin van dit nieuwe jaar goede voornemens op het vlak van werk-privébalans. Maar die ook volhouden, blijkt niet eenvoudig. Het is vandaag 'Ditch your New Year's Resolutions Day', de dag waarop de meeste mensen hun voornemens alweer hebben laten varen. Een kwart van de Belgische werkenden met goede voornemens geeft er al de brui aan na drie weken, zo blijkt uit een bevraging van Tempo-Team bij 800 werknemers. Bij 1 op de 10 gebeurt dat zelfs al binnen de eerste week. Minder piekeren over het werk (32%), zich houden aan de werkuren (31%) en meer tijd vrijmaken voor het gezin (27%) zijn de populairste goede voornemens.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN