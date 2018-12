Goede punten voor Courtois 03 december 2018

Punten gewonnen. Goed voor het imago. Mirakels noemde de Madrileense huiskrant 'Marca' twee reddingen van Thibaut Courtois tegen Valencia. Overdrijven doet geen zeer. In zijn 'best of' zitten heus wel spectaculairdere saves dan het handje waarmee hij Santi Mina de bal uit de voeten haalde - die de VAR nadien toch zou hebben afgekeurd. Of diegene waarmee hij de ingevallen Michy Batshuayi in een één-tegen-één van de gelijkmaker hield. Courtois gooide zich in de baan van de uithaal. Hij weerde de bal af met het gezicht - de afdruk duidelijk zichtbaar. Goede positionering, goede reflex, juiste inschatting en het geluk aan zijn zij. De assistent vlagde voor buitenspel, maar de VAR zou dat hebben teruggeroepen. (KTH)