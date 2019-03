Goede oogst houdt koffieprijs laag Johan Van Geyte

19 maart 2019

05u00 0 De Krant De prijs van groene koffiebonen is onder de 100 dollar per zak van zowat 45 kg gedaald. Dat klinkt niet alleen fervente koffiedrinkers als muziek in de oren, ook beleggers in het Miko-aandeel kunnen er goed bij varen.

In 2016 en 2017 kostte een pond (iets minder dan 454 gram) groene koffiebonen nog bijna 1,27 dollar - of 127 dollar per zak van 45 kilo. In 2011, toen de koers een piek bereikte, was dat zelfs uitzonderlijk 2,10 dollar per pond. Nu is dat iets minder dan 98 cent per pond. De prijzen worden vrijgegeven door de internationale koffieorganisatie en reflecteren een gemiddelde van vier soorten groepen van koffiebonen.

De prijsdaling is het gevolg van een goede oogst. Voor het tweede jaar op rij wordt hij op 167,47 miljoen zakken ingeschat, terwijl er slechts 165,18 miljoen nodig zijn om aan de vraag van de verbruikers te voldoen. En dat zet een neerwaartse druk op de prijzen. Ook de komende maanden zal dat wellicht zo zijn. Volgens KBC Securities zijn die lage grondstofprijzen niet alleen goed nieuws voor consumenten, maar ook voor koffiebranders als Miko. Zij hebben het makkelijker om de lagere prijzen slechts deels door te geven aan de klant, zodat hun marge stijgt. Bij een stijging van de prijs gebeurt het omgekeerde en is het moeilijk om de toename van de kosten volledig door te rekenen.