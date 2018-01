Goede kans dat we naar terreurniveau 2 gaan: "Betekent niet dat alle militairen van straat verdwijnen" Roel Wauters

05u30 1 EPA Dat het terreurniveau zakt betekent niet dat alle militairen meteen van straat verdwijnen. De Krant Er is een reële kans dat het terreurniveau in ons land na meer dan twee jaar van 3 naar 2 zakt. Maar dat betekent niet dat alle militairen meteen van straat verdwijnen.

Het is het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD) dat de knoop doorhakt. Volgende maandag legt het zijn recentste bevindingen voor op de maandelijkse vergadering van de Nationale Veiligheidsraad, met daarin de top van de regering en de veiligheidsdiensten. Momenteel is dreigingsniveau 3 van kracht. Dat houdt in dat een aanslag 'mogelijk en waarschijnlijk' is. Bij niveau 2 is het risico 'weinig waarschijnlijk'.

De dreiging is om verschillende redenen afgenomen, klinkt het bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Om te beginnen zijn er minder potentiële daders in ons land: sinds de aanslag op het Joods Museum in mei 2014 zijn al 300 mensen veroordeeld in terreurdossiers. Maar ook in het buitenland is de situatie geëvolueerd. Zo heeft Islamitische Staat forse klappen gekregen in het Midden-Oosten, waardoor het moeilijker aanslagen kan coördineren.

Als niveau 2 er komt, verdwijnen niet noodzakelijk alle militairen uit het straatbeeld. Ze kunnen nog steeds ingezet worden, onder meer bij de Amerikaanse ambassade in Brussel en in de joodse wijk in Antwerpen.

