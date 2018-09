Goede kans dat racisme onbestraft blijft Gerecht opent onderzoek naar Schild & Vrienden JEW/KSN/OSG

07 september 2018

06u00 1 De Krant Dat de extreemrechtse jongerenvereniging Schild & Vrienden zich schuldig gemaakt heeft aan racisme, lijdt geen twijfel. Toch wordt het niet eenvoudig om oprichter Dries Van Langenhove en zijn kompanen te veroordelen. Dat zeggen strafrechtspecialisten.

Na de onthullende reportage van 'Pano' op Eén heeft het Gentse parket een onderzoek geopend naar Schild & Vrienden. Voor zover bekend werd gisteren niemand ondervraagd. "Het onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen", zegt woordvoerster An Schoonjans.

Ondanks het feit dat de leden van de groepering discriminerende en haatdragende berichten naar elkaar stuurden via Facebook en in een gesloten chatbox, is het niet zeker dat dit volstaat om hen te vervolgen - laat staan te veroordelen - voor inbreuken op de racisme- en discriminatiewet. Dat zegt professor Jogchum Vrielink van de Brusselse Université Saint-Louis.



"Enerzijds moet de boodschap inhoudelijk actief aansporen tot haatdragend, discriminerend of gewelddadig gedrag. Dat blijkt volgens mij voldoende uit de reportage. Anderzijds moet je kunnen aantonen dat de berichten een kwaadwillige bedoeling hebben. Het is aan de rechter om op dat punt een inschatting te maken. De schaal en de grofheid van de uitingen lijken zo'n opzet wel te suggereren, maar er wordt in de rechtspraak véél ruimte gegeven aan de vrijheid van meningsuiting. Dat maakt dat zelfs mensen met slechte bedoelingen soms door de mazen van het net glippen."

Mogelijk zal het parket proberen om Dries Van Langenhove te vervolgen voor negationisme en het overtreden van de wet op privémilities. Daarop staan telkens straffen tot één jaar cel - net als op het aanzetten tot discriminatie.

Intussen is er op de UGent geen plaats meer voor de stichter van Schild & Vrienden, die er rechten studeerde. Ook trekken vijf leden zich terug als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vier van hen zouden opkomen voor N-VA, één voor CD&V.