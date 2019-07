Exclusief voor abonnees Goed weer = goeie solden 02 juli 2019

00u00 0

Ondanks een matige voorspelling - maandag is voor veel handelaars hun sluitingsdag - zijn de zomerkoopjes goed op gang gekomen. "Het prima weer heeft voor een goede start gezorgd", zegt Isolde Delanghe van Mode Unie, de federatie voor de zelfstandige modedetailhandel. "De voorbije écht warme dagen was het te heet om te shoppen, maar koopjesjagers kregen wel zin om zomerkleren te kopen. Dat het vandaag gematigder weer was, zorgde er dus voor dat shorts, kleedjes, topjes en badmode vlot over de toonbank gingen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis