Goed weekend voor Goffin in Nice

22 juni 2020

Tijdens de Ultimate Tennis Showdown op de Patrick Mouratoglou Academy in Nice kende David Goffin (ATP 10) een goed weekend. Na zijn twee nederlagen een week geleden won hij zaterdag met 4-0 van Alexei Popyrin (ATP 103) en gisteren na een 'sudden death' met 3-2 van Feliciano Lopez (ATP 56). Door deze prestatie doet Goffin in dit exhibitietoernooi een goede zaak in het klassement. Dat is ook nodig omdat het systeem is aangepast en in het slotweekend enkel de vier besten tegen elkaar zullen uitkomen. (FDW)